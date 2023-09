Sterrenkundige Jeffrey Bout: sterrenkijkacties bij goed weer

Foto: Blaauw Sterrenwacht

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant. Dat geldt zeker voor sterrenkundige Jeffrey Bout. Iedere eerste dinsdag van de maand komt hij bij ons in de studio om ons er meer over te vertellen.

In het Forum wordt op 17 oktober een lezing gegeven door professor Inga Kamp over de resultaten van het eerste jaar van de nieuwe James Webb Space Telescope. De lezing wordt georganiseerd door het Koninklijk Natuurkundig Genootschap. Net over de grens in Friesland vindt van 14 tot en met 17 september het “Grutte Earen Festival” plaats dat geheel in het teken staat van het heelal. Er worden nachtwandelingen georganiseerd met sterrenkundigen uit Groningen. Wetenschapsjournalist Govert Schilling zal een lezing geven. Voor kinderen van vier jaar en ouder wordt een poppentheatervoorstelling gegeven.

Lauwersmeer en “Duuster”

Jeffrey Bout brengt regelmatig een bezoek aan het gebied rondom het Lauwersmeer om sterren te kijken. ‘Dat doe ik weleens samen met mensen die geïnteresseerd zijn’, vertelt hij. Als het je leuk lijkt om naar de sterren te kijken met een expert, dan kun je je opgeven op de website.

Het Museum de Oude Wolden in Bellingwolde begint op 24 september de tentoonstelling “Duuster” en staat in het teken van duisternis. Een van de plekken waar je tegenwoordig echt donkere nachten vindt, is het Groninger platteland. Voor deze tentoonstelling geven verschillende kunstenaars hun visie op het duister. De tentoonstelling loopt tot februari 2024.

Sterrenkundige Jeffrey Bout was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: