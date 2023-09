SterrebosLive swingt al 14 jaar: “Een stukje nostalgie naar het legendarische Sterren in het Bos”

Foto: Rieks Oijnhausen

De Hans van Lier-Band en Planet Orange traden zondagmiddag op in een druk en gezellig Sterrebos. Maar wat is het geheim van SterrebosLive? Waarom brengt het zoveel mensen op de been? Een gesprek met Henk Hindriks van de organisatie.

Hoi Henk! Jullie kunnen volgens mij terugkijken op een hele mooie middag hè?

“Absoluut. Het was geweldig en erg gezellig. We hadden tussen de 175 en 200 bezoekers. Samen hebben we geluisterd naar de muziek. En inderdaad, het was de laatste van dit seizoen. Je zou het niet zeggen, maar we gaan de herfst in, er breekt een ander seizoen aan, en dat betekent dat SterrebosLive voorlopig even stopt.”

Even naar dat succes. Hoe komt het dat het zo populair is?

“Ik denk dat er verschillende redenen zijn. Tussen 1974 en 1983 vonden er verschillende concerten onder de naam Sterren in het Bos plaats. Er kwamen hele grote namen naar Groningen. Herman Brood & the Wild Romance, The Cure, Raymond Froggatt, Nina Hagen … ja, ik kan nog wel even doorgaan. Dat waren hele legendarische concerten. Een deel van de bezoekers die vandaag de dag komen die halen met SterrebosLive nostalgische gevoelens op aan weleer. De oude hippies van indertijd die nu hier van genieten. Maar er speelt meer: het is ook de locatie, die heel sfeerrijk is, die heel mooi is. Het is een mooi middagje uit op een prachtige plek.”

In het Sterrebos was het zondagmiddag gezellig druk. Foto: Rieks Oijnhausen

Jullie zijn ondertussen ook al weer heel wat jaren actief met SterrebosLive …

“Dat klopt. De traditie is in 2006 opgepakt. Een muziekschool ging toen het podium gebruiken om studenten er muziek te laten maken. Uiteindelijk hebben wij als wijkvereniging dit opgepakt. We doen dit nu veertien seizoenen. En dat groeit. Als ik nu naar onze Facebook-pagina kijk dan hebben we 2.600 mensen die ons volgen. Als ik vanavond een bericht plaats met een aankondiging, dan is het binnen een aantal dagen al duizenden keren gelezen, omdat de berichten ook weer gedeeld worden. Dus je kunt echt zeggen dat SterrebosLive leeft en swingt.”

En ondertussen hebben jullie ook leuke bands op het podium staan …

“Een selectiecommissie selecteert de bands. Bij elk optreden hebben we twee bands. De werkwijze is dat de eerste band interessant is, en de tweede al veel ervaring heeft, en al naam gemaakt heeft. Vandaag hadden we bijvoorbeeld Planet Orange. Een hele leuke band, die hele toffe muziek maakt. Binnenkort gaan ze ook nieuw werk presenteren. En je ziet dat ze vanmiddag al wat hebben laten horen, waarmee ze willen kijken hoe het publiek daar op reageert. En daarnaast hadden we de Hans van Lier-Band. Tjah, wie kent Hans van Lier niet? Dat was ook een prachtig optreden. Het was moeilijk om stil te blijven zitten.”

Is in principe elke band bij jullie welkom?

“Ja. Maar waar je mee zit zijn de kosten. We kunnen een band uit Amerika laten komen, maar dan zijn we direct failliet. Sterker nog, ook een band uit Amsterdam zul je niet snel bij ons zien, omdat we de reiskosten niet kunnen betalen. En dat geeft niet, want in onze regio is er ontzettend veel talent. Er wordt zoveel muziek gemaakt. En bands willen hier ook graag spelen. Ik overdrijf niet als ik zeg dat we een lijstje hebben met daarop zeker zestig bands die bij ons willen spelen. We kunnen dus echt kiezen. Dat zegt toch ook wel iets.”

Vanmiddag hebben jullie afscheid genomen van de zomer. Jammer?

“Aan elk seizoen komt een einde. En volgend jaar zijn we er uiteraard weer. En voor de mensen die niet kunnen wachten: deze winter hebben we weer PodiumZuid. Dat vindt plaats in het wijkgebouw BSV De Helpen. Het eerste concert vindt plaats op 8 oktober. Bij die concerten is er wel minder ruimte beschikbaar. Er is dan plaats voor maximaal 120 man. En dat is prima. In de winterperiode zie je dat mensen toch vaak andere bezigheden hebben op zondag. En komend voorjaar gaan we dan uiteraard weer naar buiten.”

