Startsein voor drie dagen aan openingsactiviteiten rond Informatiecentrum Stationsgebied

Foto via Gemeente Groningen

Met een buurtbrunch is donderdagmiddag het startsein gegeven voor drie dagen aan activiteiten rond de opening van het nieuwe informatiecentrum voor het Stationsgebied aan de Zaanstraat.

De loods is aan de Zaanstraat neergezet op initiatief van de gemeente, omdat er de komende jaren veel gaat veranderen in de omgeving van het station. Over de inrichting wordt nog flink gepraat, maar vooralsnog lijkt het gemeentebestuur in te zetten op de ontwikkeling van een woon- en werkgebied met zo’n drieduizend werkplekken en tot 650 woningen in een autoluw gebied. Aan beide kanten van het gebied moeten groene ‘pleinen’ het Stadspark gaan verbinden met de binnenstad, met daartussen het vernieuwde Hoofdstation als middelpunt.

In totaal denkt de gemeente nu dat er zo’n 95 miljoen euro nodig is voor de plannen. Maar nog lang niet alles is in beton gegoten. Met name over de bouw van De Nieuwe Poort wordt nog flink gediscussieerd.

Maar dat er veel gaat veranderen is duidelijk. Het centrum is dan ook bedoeld als plek waar de buurt kan zien en mee kan praten over de grote veranderingen die de komende tien tot vijftien jaar staan te gebeuren in het gebied tussen het Verbindingskanaal, de Hereweg, de Parkweg en het Noord Willemskanaal. In het gebouw is een vergaderkamer, een kantoorruimte en een tentoonstellingsruimte, waar bijeenkomsten plaats kunnen vinden. Buiten is een terras en op het terrein rond het informatiecentrum kunnen de komende tijd ook evenementen worden georganiseerd, waaronder kleine concerten (50 personen) in de open lucht en etentjes met de buurt.

De openingsactiviteiten in en rond het Informatiecentrum zijn nog niet voorbij. Donderdag zijn er een aantal lezingen in de loods en vrijdag vindt er een wandeling door het gebied plaats. Vrijdagavond komt singer-songwriter Tim Knol langs voor een concert. Zaterdag komen kinderen naar de loods voor een knutselmiddag, waarna het informatiecentrum officieel wordt geopend met een buffet voor genodigden uit de buurt.

Het centrum zal in de komende periode eerst geopend zijn op de eerste maandag van de maand tussen 13.00-17.00 uur en op afspraak. Wanneer de ontwikkelingen in het gebied verder zijn, gaat het informatiecentrum vaker open.