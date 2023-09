Stadspartij wil steun van gemeente voor RUG in zwaar weer

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

De gemeente Groningen moet actief gaan helpen om de Rijksuniversiteit Groningen te ondersteunen, nu duidelijk is dat de universiteit het financieel moeilijk heeft. Dat vindt de Stadspartij 100% Groningen. De partij is bang dat Groningen als studentenstad te lijden krijgt door mogelijk krimp in studentenaantallen.

“De RUG staat bekend als een van de bekendste en meest gewilde universiteiten van Nederland, maar ook het buitenland”, stelt Yaneth Menger namens de Stadspartij. “Elk jaar melden zich grote aantallen studenten aan. Daarnaast is een groot deel van onze stad student en is de RUG een van de grootste werkgevers in onze gemeente. Door een inkrimping van de RUG kan

Groningen minder aantrekkelijker worden voor studenten om in Groningen te studeren en te wonen. Daardoor kan ook de diversiteit van Groningen flink veranderen.”

De Stadspartij heeft dinsdag vragen gesteld aan het gemeentebestuur, waarin het vraagt of de gemeente de RUG op enige wijze kan helpen. De partij denkt zelf aan hulp bij advies of lobbywerk.

Afgelopen dinsdag liet de RUG weten zich grote zorgen te over haar financiële toekomst. Tegenvallende studentenaantallen, meer energiekosten en minder geld van het Rijk zijn daarvan volgens het universiteitsbestuur de oorzaak. Daardoor heeft de rechtenfaculteit nu al moeten besluiten 45 banen te schrappen en moeten studenten van buiten de EU volgend jaar een stuk meer gaan betalen.