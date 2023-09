Stadspark Nightrun krijgt vervolg: “Inschrijving voor tweede editie geopend”

De Stadspark Nightrun krijgt een vervolg. Zaterdag is de inschrijving gestart voor de tweede editie, die straks in december zal worden gehouden.

De hardloopwedstrijd werd voorheen gehouden op Groningen Airport Eelde, maar streek vorig jaar voor het eerst neer in het Stadspark. “Op vrijdagavond 15 december vindt er opnieuw een nightrun plaats, waarbij we twee routes hebben uitgestippeld voor de lopers”, laat de organisatie weten. “De korte route is ongeveer zes kilometer, de langere route is ongeveer tien kilometer. Bij de start mogen deelnemers zelf kiezen welke route ze willen lopen. Er vindt geen tijdsregistratie plaats, het belangrijkste is lol maken en genieten.”

Traditiegetrouw wordt de run omgeven met verrassende acts, leuke muziek en spectaculaire lichtanimaties. “Lopers mogen uiteraard ook hun steentje bijdragen aan de sfeervolle verlichting, door zelf een bijzondere outfit aan te trekken. Daarbij krijgen deelnemers het eerste attribuut ook cadeau. Iedereen krijgt namelijk een headlight.”

Inschrijven voor de Stadspark Nightrun kan via deze website.