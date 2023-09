Stadsderby tussen GVAV en ON eindigt gelijk, GRC en PKC’83 verliezen

GVAV-ON eindigde gelijk (Foto Martijn Minnema)

Zondagclub GVAV Rapiditas hield vanmiddag een punt over aan de derby tegen zaterdagclub Oranje Nassau tijdens hun eerste derby in competitieverband. Weekendvoetbal is een feit, ook in de Eerste klasse waar zaterdag en zondag samen zijn gevoegd. Meer stadsderbys, vanmiddag was de eerste.

GRC en PKC’83 verloren in dezelfde eerste klasse beide hun eerste wedstrijd.

Oranje Nassau heeft als ambitie bovenin meedoen en trekt elk jaar een blik nieuwe spelers open. Opponent GVAV Rapiditas doet het met eigen jeugd en keerde vorig seizoen sterk terug in de zondag eerste klasse. Voor dit duel was ON favoriet, maar die status konden ze maar zeer sporadisch waarmaken op Sportpark Kardinge.

Voor rust was de wedstrijd redelijk in evenwicht maar kreeg ON de beste kansen. Al na acht minuten een grote voor Thomas Careman maar hij miste in vrije positie. Na een kwartier een kopkans voor Careman, over. De eerste kans voor GVAV viel in de 18′ minuut te noteren, Patrick Venema scoorde niet.

Er was een blunder van GVAV keeper Meijwaard voor nodig om ON op voorsprong te brengen. In de 32′ liet hij een krachteloos hoog schot van Quinten Anakotta uit zijn handen glippen en zag tot zijn afgrijzen de bal binnen vallen, 0-1. Niet lang getreurd, zeven minuten later ging Patrick Venema randje buitenspel alleen op de keeper af en rondde beheerst af, 1-1.

Na rust had GVAV Rapiditas aanvankelijk het betere van het spel. Grote kansen bleven uit en GVAV mocht niet mopperen dat een overtreding op ON buitenspeler Rick Wiersma tien minuten na de pauze niet tot een strafschop leidde. Rond de 70′ minuut de eerste echte kansen van de tweede helft. Patrick Venema namens GVAV en Thomas Careman namens ON wisten ze niet te benutten. In de slotfase leek GVAV vermoeider dan ON en in die fase regende het opeens kansen. Ricardo Postema zag zijn inzet in de 87′ net langs de ON kruising vliegen, een minuut later wist Careman ON uit riante positie niet op 1-2 te zetten. Een slecht uitgespeelde GVAV counter, een kopkans voor Jonathan van Dorssen (GVAV), en namens ON een schot van Rick Wiersma net over en als laatste een kopkans uit een zeer lastige hoek voor Patrick Venema leverden geen goal op. Zo konden beide teams waarschijnlijk wel leven met een gelijkspel, al zal de teleurstelling bij ON wellicht groter zijn dan bij GVAV omdat ON niet het beoogde niveau wist te halen en zijn favorietenstatus niet waarmaakte.

PKC’83 ging op bezoek bij één van de titelkandidaten in de eerste klasse, HZVV uit Hoogeveen, in de slotfase met 2-1 onderuit. Bij rust stond PKC nog met 0-1 voor door een treffer van Fahim Bellghroub. Kort voor tijd werd via door Alex Zomer benutte penalty 1-1. In de zevende minuut van de blessuretijd pakte HZVV de winst.

GRC ging thuis met 1-4 onderuit tegen DZOH uit Emmen. Na een half uur stond het al 0-3. De 0-1 viel al in de eerste minuut, kort voor rust deed GRC nog wat terug.

Volgende week treffen PKC’83 en GRC elkaar op Sportpark de Kring, de thuishaven van PKC’83.