Stadjer (54) die al dertien jaar geen rijbewijs had rijdt veel te hard bij Aduard

Foto via Politie.nl

Een 54-jarige man uit Groningen, die al dertien jaar niet mocht autorijden, werd dinsdagochtend staande gehouden bij Aduard nadat hij met veel te hoge snelheid reed.

De man reed met 103 kilometer per uur op een weggedeelte waar slechts 60 was toegestaan. Omdat de man geen rijbewijs bij zich had, controleerde de motoragent die hem staande hield zijn gegevens. Daaruit bleek dat de man al ruim dertien jaar geen rijbewijs had vanwege een medische indicatie.

De Stadjer moest zich wel legitimeren en de man had geen identificatiebewijs bij zich. De passagier van de man wilde daarop achter het stuur springen om het id-bewijs van de man ophalen. Maar bij het wegrijden had de motoragent meteen zijn twijfels bij de stuurmanskunsten van de ‘passagier’. Na een controle bleek ook deze man geen geldig rijbewijs te hebben. Ook deze man kreeg vervolgens een proces-verbaal aan zijn broek.