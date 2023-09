Stadjer (30) komt om het leven bij ongeluk tussen Lauwerzijl en Zoutkamp

Foto via Politie.nl

Bij een ernstig eenzijdig verkeersongeluk de Stadsweg (N388) tussen Lauwerzijl en Zoutkamp is in de nacht van donderdag op vrijdag een dertigjarige man uit Groningen om het leven gekomen.

Dat laat de politie vrijdagmiddag weten. In eerste instantie berichtten de hulpdiensten alleen dat de bestuurder zwaargewond raakte door het ongeluk. Later op de vrijdag meldde de politie dat de hulpverlening aan het slachtoffer niet heeft mogen baten en dat het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen is overleden.

De N388 is al sinds het ongeluk dicht tussen de NAM-locatie Munnekezijl en de rotonde Hoekje (Munnekezijl) voor onderzoek, de berging van het voertuig en schoonmaken van de weg. Dat blijft zo tot vrijdagmiddag rond 15.00 uur.