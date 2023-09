Sportprogramma van OOG Radio verhuist van zondag naar zaterdag

Foto Andor Heij: Gorecht - Oranje Nassau

OOG Sport, het sportprogramma van OOG Radio, verkast van zondag naar zaterdag.

Ook het tijdstip is veranderd, omdat de meeste zaterdagclubs een uur later beginnen dan de verenigingen op zondag. De uitzending begint om 15.00 uur en loopt in principe tot 18.00 uur. In sommige gevallen wordt de uitzending iets verlengd als een wedstrijd nog niet is afgelopen.

Naast reportages en interviews draait OOG sport voornamelijk op live flitsen van wedstrijden in het amateurvoetbal. Al jaren is de trend dat steeds meer clubs op zaterdag gaan voetballen. Zo is bijvoorbeeld FC Lewenborg dit seizoen op zaterdag gaan spelen. Daarnaast spelen de gemengde competities tussen de zaterdag en zondagclubs in de top van het amateurvoetbal een rol. Die zondagverenigingen spelen daarom ook vaak op zaterdag. Het gaat om Be Quick 1887, GVAV Rapiditas en GRC Groningen.

De eerste uitzending van OOG sport is aanstaande zaterdag al met diverse ontknopingen in het bekervoetbal. De verslaggevers zijn onder meer aanwezig bij Oranje Nassau – Velocitas en FC Lewenborg – Gorecht.