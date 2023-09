Spannende week voor Backbone: “Permanente betaalbare broedplaatsen zijn zo belangrijk”

Foto: Ecco van Oosterhout

Wat gaat er gebeuren met Backbone aan de Travertijnstraat? De gemeenteraad vergadert komende week over de plannen voor het gebied in de wijk Vinkhuizen. Daarbij liggen er twee opties op tafel.

De eerste optie is dat het gebouw, waar Backbone in is gevestigd, behouden blijft en herontwikkeld gaat worden. Het gemeentebestuur heeft hier haar voorkeur voor uitgesproken. De tweede optie is dat het gebouw gesloopt wordt, en dat er aan de Travertijnstraat nieuwbouw wordt gerealiseerd. “Het gaat een spannende week worden”, vertelt Claartje van der Linden, die in het gebouw een atelier heeft. “De vraag die op tafel ligt is wat de gemeente wil met broedplaatsen. Gaan we creatievelingen en ondernemers een permanente plek bieden, of willen we een stad waar niks meer te beleven valt? Waar creatief talent zich niet meer kan ontwikkelen?”

Backbone050

Backbone050, of tegenwoordig Trav12 genoemd. Een samentrekking van de straatnaam en het huisnummer. Het gebouw stamt uit de jaren zeventig. In november 1976 opende de toenmalig minister van Onderwijs schoolgebouw De Vinkenborgh. Tot 2012 zouden duizenden leerlingen er les krijgen. Met de verhuizing naar nieuwe locaties kwam het gebouw leeg te staan, waarna in 2016 Backbone050 er zijn intrek in nam. Sindsdien herbergen de klaslokalen startende bedrijfjes. Een culturele broedplaats die onder de gebruikers geliefd is omdat de huurprijzen laag zijn. Aanvankelijk zou het gebouw op 31 december vorig jaar gesloten worden, maar dat is uitgesteld.

Fundament kan een extra verdieping dragen

Eerder dit jaar liet het gemeentebestuur weten dat het om een karakteristiek pand gaat. Een opvallende uitspraak. Eerder liet de inmiddels uitgetreden wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen namelijk nog weten dat het gebouw in een buitengewoon slechte staat verkeert. Volgens de wethouder zou de veiligheid in het geding zijn. Gebruikers van Backbone hebben dit altijd bestreden. Van het gebouw is bekend dat er asbest in verwerkt zit, en dat het slecht geïsoleerd is. Wel is het casco stevig. Het schoolbestuur voorzag in de jaren zeventig een glansrijke toekomst. Ook zo glansrijk dat er bij de bouw rekening mee is gehouden dat het fundament een extra verdieping kan dragen. Een verdieping die er echter nooit kwam.

“Biedt mogelijkheden tot ontmoeting”

In Backbone zitten op dit moment zo’n honderd ondernemers. Van der Linden: “Wat is de toekomst van al deze mensen? Komen deze mensen op straat te staan? Of ga je het gebouw behouden? Als Backbone hebben we altijd gestreden voor het behoud. Kijk. Je kunt hier woningen neerzetten. Maar juist een gebouw waar bijzondere dingen gebeuren, maakt een wijk uniek. Het biedt mogelijkheden tot ontmoeting, je kunt de combinatie met sport zoeken, en je kunt ondernemers aan de slag laten gaan. Als je ziet wat hier nu allemaal gebeurd: er wordt muziek gemaakt, er wordt kunst gemaakt, er worden maaltijden aangeboden in het Free Café. Het is heel divers.”

“Je kunt spreken van braindrain”

Van der Linden trekt het ook breder: “Groningen heeft in vergelijking met andere steden weinig broedplaatsen. Er zijn weinig betaalbare ruimtes waar kunstenaars, musici en ondernemers zich kunnen ontplooien. En wat er is, dat is tijdelijk. Het biedt geen houvast. We hebben in de stad prachtige opleidingen als Academie Minerva en het Prins Claus Conservatorium. We leiden mensen op, maar dit talent ontvlucht de stad, omdat er geen plekken zijn waar ze kunnen starten met hun carrière. Je kunt spreken van braindrain. Dat is toch zonde? We zouden toch juist zulke mensen moeten behouden?”

Sociale hub

Wat Van der Linden noemt, vindt ook het gemeentebestuur belangrijk: “Wij zien dat Trav12 een grote rol speelt als sociale hub. Als we het complex transformeren, dan biedt het ook de mogelijkheid om bijzondere woonvormen en wooncoalities te vormen. Daarnaast is is het mogelijk om kleinschalige, creatieve, maakindustrie een plek te bieden. Het behoud van het pand is qua duurzaamheid, en vanwege de architectonische waarde, een logische stap.”

“Moeten we straks voor activiteiten naar de binnenstad?”

Bij Backbone vragen ze zich af wat het alternatief is: “Wat willen we met creatief talent? Wat willen met rafelrandjes? Wij denken dat zulke plekken als Trav12, maar ook Trav6, juist heel goed passen in de wijken, waar het de levendigheid vergroot. De andere optie is dat wijken vooral een verzameling huizen worden, en waarbij je voor reuring en activiteiten naar de binnenstad moet. Volgens mij moet je dat niet willen.”

Gemeenteraad

Wat de gemeenteraad gaat beslissen is nog onduidelijk. Verschillende partijen hebben eerder laten weten broedplaatsen belangrijk te vinden. Maar in hoeverre men Backbone belangrijk vindt? En in hoeverre vindt men het gebouw van historisch belang? De vergadering in de gemeenteraad begint woensdag om 21.00 uur. Daarbij is er ook mogelijkheid tot inspraak.

Verslaggever Ecco van Oosterhout maakte eerder een reportage over Backbone: