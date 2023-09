SP-rapport: ‘klagers over geluidsoverlast Stadspark zijn geen zeurders’

De mensen die klagen over geluidsoverlast bij evenementen in het Stadspark zijn geen zeurders, maar willen een betere spreiding en minder evenementen. Dat blijkt uit onderzoek van de raadsfractie van de SP.

De fractie heeft tussen mei en september onderzoek gedaan naar de ervaringen van omwonenden van het Stadspark met geluidsoverlast door evenementen. De SP had een online meldpunt, verspreidde flyers en ging langs de deuren. De resultaten worden gebruikt bij de discussie in de gemeenteraad.

In totaal 369 mensen vulden het online meldpunt in. Van hen gaven 167 (45 procent) aan overlast te ervaren. Daarvan was 86 procent gerelateerd aan geluidsoverlast. Fractievoorzitter Daan Brandenbarg ontkent dat deze mensen ‘klagers’ of ‘zeurders’ zijn. “Dat zijn het niet. Zij willen ook helemaal geen einde aan alle evenementen. Het zijn inwoners die hun woongenot aangetast zien, waarvan de kinderen soms dagen niet kunnen slapen.”

De SP wil graag dat de omwonenden van het Stadspark minder dagen geluid ervaren. Brandenbarg: “De mensen die wij spraken vragen geen gekke dingen. Zij willen dat er betere spreiding komt, dat het aantal evenementendagen wordt ingeperkt, dat met name de bastonen worden beperkt en dat evenementen op tijd stoppen.”