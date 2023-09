SP Groningen organiseert bus naar Prinsjesdagprotest in Den Haag

Foto: SP Groningen

De SP in Groningen gaat op 17 september, de zondag voor Prinsjesdag, met bewoners van Paddepoel naar het PrinsjesdagProtest in Den Haag.

De partij heeft de afgelopen maanden met duizenden mensen gesproken over de gestegen prijzen voor de zorg, huren, energie en het openbaar vervoer. Ook in Paddepoel is de SP de afgelopen weken regelmatig deur aan deur geweest. Het doel van het protest is om de kosten omlaag te krijgen en geplande bezuinigingen op de zorg van tafel te krijgen.

SP-raadslid Hans de Waard: “De kosten zijn explosief gestegen. Tegelijkertijd maken grote bedrijven recordwinsten en kondigt politiek Den Haag alweer bezuinigingen aan. Er moet gebroken worden met de afbraak- en bezuinigingspolitiek. Daarom vinden wij het logisch dat grote bedrijven mee gaan betalen en hun grote winsten in gaan zetten voor lagere kosten voor iedereen.”

Het protest staat in het teken van Prinsjesdag en de eerder aangekondigde bezuinigen op onder andere de zorg. De Waard: “Het water staat mensen aan de lippen. Dat hebben veel mensen in Paddepoel ons laten weten. Maar ook de verkiezingen in november zijn belangrijk. Mensen kunnen dan kiezen voor een partij die echt opkomt voor lagere kosten en een stijging van inkomens.”

De SP zet vanuit het hele land op 17 november gratis bussen in. Aanmelden kan via http://www.prinsjesdagprotest.nl/bussen .