Skatepark Colosseum geopend op nieuwe locatie: “We zijn super blij”

Foto: Rieks Oijnhausen

Aan de Koningsweg is zaterdagmiddag het vernieuwde Skatepark Colosseum geopend. De opening werd verricht door wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport.

Het skatepark zat de afgelopen jaren in Backbone aan de Travertijnstraat. “Daar konden de skaters niet langer blijven”, laat de gemeente weten. “Er is gezocht naar een nieuwe locatie, en daarbij viel het oog op een oud bedrijfspand aan de Koningsweg.” Op deze locatie is ook freerunning gym TheSpot gevestigd. Sinds vorig jaar is er gewerkt aan de nieuwe baan. Afgelopen voorjaar kende de gemeente nog een subsidie toe om de realisatie in een stroomversnelling te brengen. Een medewerker van het Colosseum laat zaterdag weten super blij te zijn, en dat er een mooi feestje gevierd gaat worden.

Urban Sports

Op de openingsdag vinden er verschillende wedstrijden plaats op de nieuwe baan. Tijdens een toespraak benadrukte wethouder Jongman de waarde van het Skatepark. De gemeente zet de laatste jaren steeds meer in op Urban Sports, door onder andere betere voorzieningen te realiseren. Het Colosseum maar ook het skatepark in het Stadspark zijn daar voorbeelden van. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd. Om te horen wat er nodig is, en waar behoefte aan is, zit men regelmatig om tafel met de verschillende Urban Sports communities die Groningen rijk is.

Let’s Gro

De bedoeling is dat Groningen de komende jaren nog beter op de kaart wordt gezet als Urban Sports City. Om dit te realiseren wordt er aan een agenda gewerkt, die waarschijnlijk tijdens de komende editie van Let’s Gro gepresenteerd gaat worden.