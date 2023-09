Scootmobieler gewond in Haren

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Dilgtweg in Haren is zondagochtend een scootmobieler gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 09.15 uur. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk”, vertelt Wind. “Een man is uit een scootmobiel gevallen, en daarbij gewond geraakt. Omstanders vertellen dat hij onderweg was, en terwijl hij reed, wilde hij een matje van de scootmobiel recht leggen. Daarbij ging het mis, verloor de macht over het stuur, en kwam de man ten val.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig en hebben de man behandeld. “Personeel van een nabijgelegen zorgcentrum zagen het ongeluk gebeuren, en ook zij hebben, net als omstanders, eerste hulp verleend.” Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis gebracht te worden.