Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. “De bestuurder van een deelscooter is ten val gekomen nadat de persoon schrok”, vertelt Ten Cate. “Dit gebeurde op de kruising met de Grote Rozenstraat. Het verhaal gaat dat de scooterrijder schrok van een bestuurder van een auto die opeens op de rem trapte. Aanvankelijk dacht de scooterrijder wel door te kunnen, maar na een aantal meter besloot hij toch af te stappen en het alarmnummer te bellen.”

Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer behandeld. “Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Omstanders vertellen dat de automobilist na het incident is weggereden.” De politie doet onderzoek in de zaak.