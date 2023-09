Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Hoendiep

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op het Hoendiep is dinsdagavond een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 21.50 uur. “Een scooterrijder is aangereden door een automobilist”, vertelt Ten Cate. “Het is gebeurd op de parallelweg, nabij de kruising met de Paulus Potterstraat. Waarschijnlijk hebben de bestuurders elkaar niet gezien, waardoor een botsing het gevolg was. De scooterrijder is daarbij tegen het voorruit van de auto terecht gekomen.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. “Zij hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is de persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept.”