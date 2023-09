Foto: Patrick Wind, 112groningen

De bestuurder van een scooter is woensdagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding aan de Rijksweg.

Het ging om een botsing tussen een bestelbus en een scooter. Het slachtoffer werd in eerste instantie op straat behandeld en ging vervolgens mee naar het ziekenhuis. Over de aard van de verwondingen en de oorzaak van het ongeval is niets bekend.

Als gevolg van de aanrijding was een deel van het fietspad en van de weg tijdelijk afgesloten.