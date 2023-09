Schutter Poelestraat blijft drie maanden langer vastzitten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 17-jarige Amsterdammer die verdacht wordt van een schietpartij op de hoek Poelestraat – Oosterstraat in de nacht van 14 september, blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de Groninger rechtbank besloten.

De verdachte zou vier kogels hebben afgevuurd op een 17-jarige Groninger. Die raakte daarbij zwaar gewond. Ook een 23-jarige voorbijganger raakte gewond door een schot in zijn been. De politie denkt dat de twee 17-jarigen elkaar kenden. De Amsterdammer wordt verdacht van poging tot moord en poging tot doodslag.

De rechtbank bepaalt over drie maanden of de verdachte dan nog langer in hechtenis blijft. Omdat de verdachte minderjarig is, zal de zitting achter gesloten deuren plaatsvinden.