Schietincident op Iepenlaan: “Mogelijk geschoten op voertuig”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Er is zondagavond naar alle waarschijnlijkheid geschoten op een witte bestelbus die op dat moment op de Iepenlaan in de wijk Selwerd reed. De politie is een onderzoek gestart.

“Rond 21.50 uur kregen wij een melding van een schietpartij”, vertelt een politiewoordvoerder. “Er zou geschoten zijn op een voertuig. Er is niemand gewond geraakt. Op dit moment is er nog veel onduidelijk over het hoe en wat. In de omgeving zijn we op zoek naar in ieder geval één, maar mogelijk meerdere, verdachten.”

Onderzoek

Nieuwsfotografen vertellen dat de politie een onderzoek is gestart. “De straat is afgezet. Het verhaal gaat dat een mogelijke verdachte na het schietincident in een auto is weggereden. Zojuist hebben agenten een auto gecontroleerd die aan kwam rijden. De politiemensen dragen zware vesten.”

Meer informatie

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. “Heb je meer informatie, of heb je camerabeelden waar iets op te zien is, dan komen we graag in contact met je. Dit kan via alarmnummer 112 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.”