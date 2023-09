Scheur door negende editie Groninger Scheurkalender: ‘Je mist meestal pas iets als het er niet meer is’

Ook dit jaar zijn er weer duizenden inzendingen voor de negende editie van de Groninger Scheurkalender voor 2024. Maar de kalender zelf, die komt er niet.

Initiator Hent Hamming heeft besloten om geen scheurkalenders te maken: “De energie om op zoek te gaan naar sponsoren en organisaties die de inzenders jaarlijks ontvangen voor de presentatie, ontbreekt momenteel.” Volgens Hamming betekent de streep door de editie van 2024 niet het definitieve einde voor de scheurkalender, maar is de streep door de fysieke kalender van dit jaar bedoeld als moment van rust.

Een presentatie in oktober, zoals die de afgelopen jaren telkens plaatsvond, gaat dan ook niet door. Volgens Hamming is het de bedoeling dat er nog wel iets wordt gemaakt van de inzendingen die nu al binnen zijn. De organisatie van de Groninger Scheurkalender gaat onder meer met Noorderlicht in gesprek over een alternatief.

De afgelopen jaren liet Hamming al doorschemeren dat de organisatie op zoek is naar structurele ondersteuning voor de kalender, die volgens de organisatie meer gedragen zou moeten worden door de samenleving. “We laten de reacties ook op ons afkomen”, aldus Hent Hamming. “Misschien dat er organisaties opstaan die het initiatief structureel willen ondersteunen. Want je mist meestal pas iets als het er niet meer is.”