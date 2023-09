Schaatsschool Sven Kramer gaat lessen geven in Kardinge

Foto via Sven Kramer Academy

De Sven Kramer Academy, de schaatsschool die de naam draagt van de voormalige topschaatser, gaat vanaf komend seizoen lessen aanbieden in Sportcentrum Kardinge. Kramer geeft eind oktober zelf de aftrap voor de eerste les.

De Sven Kramer Academy werd in 2020 opgericht door de langeafstands- en allroundkampioen om de jeugd en volwassenen stimuleren om meer te bewegen en een bijdrage leveren aan de toekomst van de Nederlandse schaatssport. Naast Groningen breidt de Academy, die nu al actief is in Heerenveen, Tilburg en Enschede, ook uit naar Geleen.“We zijn ontzettend blij met de uitbreiding”, vertelt Douwe de Vries, directeur van de SKA. “We hopen op deze manier weer een nieuwe doelgroep te bereiken en het schaatsplezier verder te verspreiden.”

De Academy gaat samenwerken met technische Commissie Jeugdschaatsen van de KNSB-gewesten Drenthe en Groningen. Een goede zaak, aldus voorzitter Hein Schepers: “De combinatie van ons team van enthousiaste jeugdschaatsleiders en de naamsbekendheid, slagkracht en organisatie van de Sven Kramer Academy zorgt ervoor dat wij nog meer Drentse en Groningse jeugd kennis kunnen laten maken met onze prachtige schaatssport, om misschien wel de toekomstige opvolger van Sven te ontdekken.”

Op zaterdagochtend 28 oktober vindt de kick-off in Groningen plaats in Kardinge. Sven Kramer komt dan ook naar de ijsbaan om de start van SKA Groningen in te luiden.