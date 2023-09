Rutte komt vrijdag naar Groningen voor herkansing uitgesteld werkbezoek

Foto: Ecco van Oosterhout

Demissionair minister-president Rutte komt vrijdag naar Groningen voor een werkbezoek. Volgens het ministerie van Algemene Zaken staat het bezoek in het teken van het toekomstperspectief van kinderen en jongeren in de provincie.

Het bezoek zou eigenlijk begin juli al plaatsvinden. Maar kort voor het bezoek moest Rutte zijn afspraken in de provincie afzeggen, omdat zijn kabinet net was gevallen. De demissionair premier moest op de dag van zijn geplande bezoek in debat met de Tweede Kamer over het aftreden van het kabinet.

De nu demissionair minister-president gaat vrijdag in Hoogezand in gesprek met kinderen, medewerkers van een basisschool en met medewerkers van ‘Tijd voor Toekomst’ over het aanpakken van kansenongelijkheid onder kinderen en jongeren in de regio.

Daarna gaat Rutte naar Woltersum, waar hij een basisschool De Huifkar bezoekt. Hier spreekt hij met kinderen over de impact van de aardbevingen en wat hun ideeën voor de toekomst zijn. Ook gaat hij in gesprek met inwoners van Woltersum over de gevolgen van de aardbevingen, het schadeherstel en de versterkingsoperatie. Verder gaat Rutte praten met regionale bestuurders.