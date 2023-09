Ruim tweehonderd wespentellers zien de limonadewesp het vaakst

De limonadewesp is opnieuw de winnaar geworden van de Nationale Wespentelling. De telling werd vanwege de slechte weersomstandigheden een week verlengd.

Aanvankelijk zou de Nationale Wespentelling vorige week zaterdag en zondag plaatsvinden. Maar vanwege de slechte weersomstandigheden besloot men om de telling een week te verlengen. Uiteindelijk hebben ruim tweehonderd mensen een half uur wespen in hun tuin geteld. In totaal werden er 1.170 wespen gezien. De limonadewesp werd het vaakst gespot. Ook vorig jaar was deze wesp de winnaar. Wel werd de soort minder vaak gezien: 692 tegenover 794 vorig jaar.

Behalve wespen werden er ook verschillende andere insecten geteld. De zweefvlieg werd bijvoorbeeld 1.080 keer gezien. Ook werden er 1.928 bijen gezien. De Aziatische hoornaar werd vier keer geteld. De wespentelling heeft als doel om in kaart te brengen welke wespensoorten er in ons land zijn, en waar ze zoal gezien worden.