Ruim 3.000 cultuurliefhebbers struinen in late avonduren door musea: “Veel jongeren kwamen langs”

Foto: Omke Oudeman

De zevende editie van de Groninger Museumnacht is een succes geworden. Volgens de organisatie hebben zaterdagavond zeker 3.500 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in de late avond exposities, tentoonstellingen en optredens te bezoeken.

Museum aan de A, het Groninger Museum, het Universiteitsmuseum en Forum Groningen deden onder andere mee aan de Museumnacht. En ook Synagoge Groningen was te bezoeken. “We kijken terug op een hele mooie avond”, vertelt Geert Volders van de Synagoge. “Het was voor ons de tweede keer dat we aan de Museumnacht deelnamen. En het was enorm gezellig. We hebben 2.000 mensen mogen verwelkomen. Als ik hoor dat er in totaal 3.500 tickets verkocht zijn, dan zijn vier op de zeven mensen hier langs geweest. Dat stemt mij heel blij.”

“De Museumnacht komt op een perfect moment”

Volders noemt de Museumnacht ook van grote waarde. “Eigenlijk spelen er verschillende dingen. Als Groningse musea werk je samen. Je treedt samen naar buiten. Onderling is dat van grote meerwaarde, en dat je samen laat zien wat je te bieden hebt. Dat is één. Maar daarnaast trek je ook een bijzonder publiek. We zagen bijvoorbeeld veel jongeren, een jong publiek. En ik snap dat wel. Je bent hier wellicht net komen studeren, en je wilt ontdekken wat Groningen allemaal te bieden heeft. Deze Museumnacht komt wat dat betreft ook op een perfect moment. En wat je daarnaast ziet is dat er clubjes mensen langs komen. Groepjes die waarschijnlijk hebben afgesproken om samen, na de zomer, even wat leuks te doen. Een soort jaarlijks uitje. Dat is heel leuk.”

“Synagoge ligt op een perfecte locatie”

Om nog even bij de jongeren stil te staan: jongeren en musea lijkt een lastige combinatie. Volders: “Op zich is dat zo. Maar dit recept maakt het heel laagdrempelig. Verschillende musea doen er aan mee. Van Het Groninger Museum loop je naar ons om vervolgens naar het Universiteitsmuseum te gaan. Tijdens zo’n Museumnacht ligt de drempel lager. En de Synagoge ligt ook op een perfecte locatie. Wij liggen precies tussen iedereen in, wat het heel toegankelijk en aantrekkelijk maakt.”

“Tijdens de Museumacht is er op elke locatie iets bijzonders te doen”

In de Synagoge kon onder andere de expositie Rendez Vous van Jip Wijngaarden bezocht worden. “Maar ook de audiotour kon gevolgd worden en de permanente expositie kon bekeken worden. En er was speciaal voor deze avond livemuziek. En dat maakt het ook zo bijzonder. Op elke locatie was iets bijzonders te doen. Kijk, je kunt prima op woensdag bij ons langs komen. Maar dan mis je de muziek. En zulke elementen maken het nou net heel bijzonder. Dus ja, ik ben heel positief. En we kijken terug op een zeer geslaagde avond.”

“Overdag kunnen de mensen siësta vieren”

“Ook qua weersomstandigheden. Vandaag loopt het al weer richting de 30 graden, ook gisteren overdag was het warm. In de avonduren dan een museum bezoeken, is dan eigenlijk wel heel aantrekkelijk. Overdag kunnen de mensen siësta vieren, en in de avonduren kan men er op uit. Dus ook wat dat betreft is het een heel mooi recept.”

Open Monumentendag

Ook zondag is er nog van alles te doen in de Synagoge: “We doen ook mee aan de Open Monumentendag. Het is nu bijna 14.00 uur, en we hebben vandaag al weer de eerste honderd bezoekers mogen verwelkomen. Dus het gaat ontzettend goed. Wij combineren de Open Monumentendag met de Europese Dag van Joods Cultureel Erfgoed.” De organisatie van de Groninger Museumnacht laat ondertussen weten dat er sowieso een vervolg komt. De datum waarop het volgend jaar gehouden gaat worden, zal binnenkort bekend worden gemaakt.