RUG zakt vier plaatsen op wereldranglijst voor universiteiten, maar handhaaft zich op vijfde plek in Nederland

Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De Rijksuniversiteit Groningen is na het afgelopen jaar vier plaatsen gezakt op de World University Ranking van het Britse tijdschrift Times Higher Education. De universiteit handhaaft zich wel in de top honderd van beste universiteiten.

De RUG daalde het afgelopen jaar van plek van plek 75 naar plek 79. Een marginale daling ten opzichte van de afgelopen jaren, want de universiteit heeft sinds 2016 een constante plek op de ranglijst tussen de 70e en 80e plek. De daling is wel opvallend, want uit het beoordelingssysteem van het Britse tijdschrift blijkt wel dat de RUG dit jaar beter scoort dan in voorgaande jaren. Vorig jaar haalde de universiteit nog gemiddeld 66.6 van de 100 punten, dit jaar waren dat er 70.

De TU Delft is volgens Times Higher Education de beste universiteit van Nederland. De technische universiteit drong dit jaar voor het eerst de top vijftig binnen met een 48e plek. De RUG staat op plek vijf van Nederland, tussen de universiteiten van Leiden (77) en Rotterdam (99). Oxford staat volgens het Britse tijdschrift bovenaan de wereldranglijst.