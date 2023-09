RUG-studenten besturen mars-autootje in Polen vanaf Zernike Campus en winnen prijs

Foto via Rijksuniversiteit Groningen

Een groep studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft de European Rover Challenge (ERC) in Polen gewonnen. Op een speciaal Mars-circuit lieten studenten op afstand een door henzelf ontworpen Marsrover verschillende taken uitvoeren.

Tijdens de driedaagse wedstrijd, waar studententeams van over de hele wereld aan meedoen, bestuurde het Makercie-team van de RUG vanaf de Zernike Campus het mars-autootje. Het team gebruikte tijdens de wedstrijd, gehouden tegen vijftien andere teams, gestandaardiseerde apparatuur waarmee ze via internet vanaf elke plek op aarde verbinding kunnen maken. Het team heeft het autootje zelf ontworpen, alles in 3D-geprint en de elektronica in elkaar gezet. De winnaar van de wedstrijd was degene die het autootje aanstuurde met de meest betrouwbare software.

Het was voor het eerst dat een team van de RUG meedeed aan de wedstrijd, die dit jaar voor de negende keer werd gehouden. “We begonnen pas in maart ons serieus voor te bereiden op de wedstrijd”, vertelt Helena Jaworska van het Makercie-team. “Ondanks het feit dat we niet alle kennis en kunde hadden, hebben we door onze drive in korte tijd alles geleerd wat we konden leren voor de wedstrijd. Het feit dat we gewonnen hebben laat zien hoe ver je met gedrevenheid kunt komen. Het winnen van deze uitdaging maakt ons nog enthousiaster om het team in de toekomst verder te ontwikkelen en deel te nemen aan andere wedstrijden. We willen dat ons team een plek wordt voor iedereen die geïnteresseerd is in ruimtevaart of robotica.”