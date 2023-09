Rondje Stad met stadsgids Titus Akkermans

© Rondje Stad

De stad Groningen kent meerdere parels. Iemand die daar veel over weet is Titus Akkermans. Hij is als stadsgids druk bezig om Groningen goed op de kaart te zetten. Iedere maand neemt hij ons mee in een “Rondje Stad”.

‘Het is een fantastische zomer geweest’, vertelt stadsgids Titus Akkermans. ‘Het blijft geweldig om onze stad aan zowel nationale als internationale bezoekers te tonen.’ Tijdens de vorige editie van “Rondje Stad” eindigde de wandeling aan het begin van de Oude Ebbingestraat. Nu gaan we verder richting een minder bekend gebied. In deze editie van “Rondje Stad” bevinden we ons in de buurt van de Rode Weeshuisstraat om te eindigen bij het Rölinggebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Wat de meeste mensen niet weten is dat het Rode Weeshuiscomplex te bezichtigen is’, vertelt Akkermans.

