Robin Twickler op plaats tien op concept-kandidatenlijst Volt

Foto: still uit video / OOG Tv

Robin Twickler uit Groningen staat op plaats tien van de voorlopige kandidatenlijst van Volt voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Twickler is daarmee de hoogste geplaatste Groninger op de lijst.

De lijst wordt aangevoerd door Laurens Dassen. Op plaats twee Marieke Koekkoek uit Utrecht en op de derde plaats Ernst Boutkan uit Leiden. Wat opvalt is de jonge leeftijd. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 33 jaar, waarbij er vier kandidaten in de top tien staan die jonger dan 30 jaar zijn. “Er wordt veel gesproken over een nieuwe generatie in de politiek, maar met deze kandidatenlijst zetten wij die woorden om in daden”, vertellen co-partijvoorzitters Rob Keijsers en Denise Filippo.

“Fris geluid”

“Met een lijst vol nieuw en jong talent geven we Den Haag de kans om een nieuw politiek hoofdstuk te openen. Daarbij bouwen we met een aantal kandidaten ook voort op de ervaring die we tot nu toe in de landelijke en lokale politiek hebben opgedaan. Stuk voor stuk zijn het maatschappelijk betrokken Nederlanders en Europeanen die een fris geluid in Den Haag gaan laten horen. Nu is het tijd voor een radicale campagne vol positiviteit en gedurfde ideeën.”

Partijcongres

Twickler is al langere tijd actief binnen Volt. In het dagelijks leven is ze werkzaam als data-scientist Eerstelijnsgeneeskunde en langdurige zorg bij het UMCG. In totaal zijn er 21 kandidaten voorgedragen. Tijdens het partijcongres op 23 september zal er gestemd worden.