RIVM kondigt stookalert af vanwege slechte luchtkwaliteit

In de provincie Groningen geldt er tot en met zondag 10 september een stookalert. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Oorzaak is de slechte luchtkwaliteit.

Op dit moment hebben we te maken met een relatief hoge luchtvochtigheid in combinatie met weinig wind. Wanneer er sprake is van een slechte luchtkwaliteit, door fijnstof, draagt houtrook verder bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Op het meetstation in Groningen is te zien dat de hoeveelheid stikstofdioxide, NO 2 in de lucht vrij hoog is. Dit geldt ook voor de hoeveelheid fijnstof.

Om de situatie niet verder te verslechteren vraag het RIVM om tot en met zondag geen hout te stoken. “Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving vóookomen”, aldus het RIVM. “Onze verwachting is dat tot en met zondag de luchtkwaliteit onvoldoende tot slecht in heel Nederland is, vanwege smog door ozon en fijnstof.” Het advies geldt daarom behalve voor Groningen ook voor alle andere provincies.