Ring Zuid komend weekend deels afgesloten

De zuidelijke ringweg is van deze vrijdagavond 20.00 uur tot aanstaande maandag 06.00 uur dicht van het Julianaplein tot Hoogkerk.

Omdat het niet mogelijk is van Ring West naar Ring Zuid te rijden, of van Ring West naar de A7, is ook de westelijke ringweg in zuidelijke richting dicht, vanaf de Peizerweg. De A7 in de andere richting, van Hoogkerk naar Groningen, blijft wel beschikbaar. Ook is het nog steeds mogelijk de westelijke ringweg richting het noorden te bereiken voor verkeer vanaf het Julianaplein, Laan Corpus den Hoorn of vanuit de richting Drachten.

Verkeer op Ring West richting Hoogkerk/Drachten wordt omgeleid via het Hoendiep en kan in Hoogkerk de A7 weer op. Verkeer vanuit het oosten (Ring Zuid) en verkeer vanaf de A28 kan via het Julianaplein naar de westelijke ringweg en eveneens via het Hoendiep naar Hoogkerk.

Wie van Ring West naar Groningen-Zuid of de A28 wil rijden, moet omrijden via de overige ringwegen.