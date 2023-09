Reparatiewerkzaamheden brug Oostersluis afgerond

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De reparatiewerkzaamheden aan de zuidelijke brug van de Oostersluis zijn afgerond. Woensdagavond zijn de hekken weggehaald en kan verkeer weer gebruik maken van de brug.

Dinsdag meldde Rijkswaterstaat dat de brug was open gezet vanwege een reparatie. “De brug kent al een paar maanden problemen”, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. “Wanneer de brug zakt na een opening, valt soms de druk weg. Daardoor komt het brugdek schokkend naar beneden. Daarom hebben we besloten om het euvel na te kijken. De oorzaak is inmiddels gevonden en we zijn bezig met de reparatie.”

Woensdag konden de werkzaamheden afgerond worden. Door de afsluiting moest verkeer gebruik maken van de noordelijke brug. Dit zorgde zo nu en dan voor opstoppingen.