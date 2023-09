Regulateurshuis gekraakt door ‘anarchist’: ‘Ik geloof niet in privaat eigendom’

Het Regulateurshuis aan de Kolendrift is gekraakt. Vorige week dinsdag besloot kraker Dani (24) het pand te betrekken. Het pand stond sinds begin deze maand leeg sinds het vertrek van Le Petit Theatre. De nieuwe bewoner vindt dit eeuwig zonde en wil er weer een cultureel podium van maken.



Dani noemt zichzelf een anarchist en kraakte het pand vanuit zijn ideologie: “De eerste reden is dat ik muziek en cultuur gigantisch belangrijk vindt. Daarnaast heb ik een dak boven mijn hoofd nodig, want ik sta al erg lang op de wachtlijst voor sociale huur en ik ben nog lang niet aan de beurt. Ik ben daarnaast anarchist en geloof niet in privaat eigendom.”

Het pand werd tot voor kort beheerd door het Groninger Monumenten Fonds (GMF). Maar deze stichting verkocht het monumentale pand terug aan de gemeente voor het symbolische bedrag van één euro. De gemeente Groningen gaat het beheer over de monumentale panden weer zelf onder haar hoede nemen.

Woensdag zal er een hoorzitting zijn over de kraak. Dani denkt dat het OM dan eist dat hij zijn nieuwe onderkomen moet gaan verlaten. Donderdagavond kreeg hij van de eigenaar een brief met de sommatie dat hij direct uit het pand moet. Toch ziet de kraker het proces met vertrouwen tegemoet en gaat hij vol vertrouwen naar de hoorzitting.

Politieke partijen VVD en CDA deden eerder op de dinsdag al een oproep aan burgemeester Koen Schuiling om Dani zo snel mogelijk uit het pand te zetten.