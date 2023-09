Recordaantal deelnemers in jaren tijdens 4 Mijl; startbewijzen bijna uitverkocht

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In mei liet de organisatie achter de 4 Mijl van Groningen weten te gaan voor een recordaantal deelnemers. En dat lijkt te lukken. Golaza, het evenementenbedrijf achter de 4 Mijl, laat donderdag weten dat er nu al meer dan 21.000 startbewijzen zijn vastgelegd voor zaterdag 7 en zondag 8 oktober.

Daarmee lopen nu al de meeste deelnemers in jaren mee over het traditionele parcours van Haren naar de Vismarkt. Het aantal deelnemers wordt waarschijnlijk nog hoger, want inschrijven kan nog twee weken.

De meeste onderdelen zijn inmiddels bijna uitverkocht. Individueel mogen zich nog duizend lopers inschrijven en voor de bedrijvenloop is nog plaats voor vijftig teams van maximaal zeven personen. Voor de Jeugdloop, bedoeld voor hardlopers onder de 18, zijn nog 250 plekken over. De jongste lopers kunnen dit jaar meedoen aan de nieuwe Mini 4 Mijl tussen het Hereplein en de Vismarkt. Daar zijn nog 250 plaatsen voor beschikbaar.

