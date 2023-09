Raadslid Partij voor de Dieren vierkant achter Ouwehand: “Motie van wantrouwen tegen voltallig bestuur”

foto: Arjan Kamphuys

Raadslid Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren gaat tijdens het ledencongres van 24 september een motie van wantrouwen indienen tegen het landelijk bestuur van de partij. Pechler spreekt van vuile politieke spelletjes.

Zaterdagmiddag maakte het bestuur van de Partij voor de Dieren bekend dat Esther Ouwehand, de huidig fractievoorzitter in de Tweede Kamer, niet meer voorgedragen wordt als lijsttrekker. De oorzaak zouden meerdere meldingen van mogelijke integriteitsschendingen zijn die de afgelopen periode zijn binnengekomen. Door het bestuur is er een externe ad-hoc integriteitscommissie ingesteld die onafhankelijk onderzoek gaat doen naar de meldingen. De voorzitter van het partijbestuur wil niet ingaan op de aard van de meldingen.

“Knettergek”

Pechler zegt ondertussen vierkant achter Ouwehand te staan: “Het bestuur van de Partij voor de Dieren is knettergek geworden. Ik steun Ouwehand volledig, en geen enkele steun voor de politieke spelletjes die de oprichters van de partij al sinds het begin aan het spelen. Het congres is aan zet. Ik dien een motie van wantrouwen in tegen het hele bestuur. Het bestuur verdraait namelijk de feiten, betrekt de leden niet en is hun eigen graf aan het graven.” Het ledencongres vindt plaats op 24 september. Pechler staat niet alleen. Ook de jongerenorganisatie van de partij, en verschillende andere partij prominenten, scharen zich achter Ouwehand.

Aandringen op rol in oppositie

Dat het partijbestuur Ouwehand aan de kant schuift is waarschijnlijk naar aanleiding van een kritische brief die zij vrijdag naar fractievoorzitters en afdelingsvoorzitters stuurde. In de brief uit Ouwehand haar zorgen over het gebrek aan professionalisering binnen de partij. De fractievoorzitter schrijft dat ze een professionaliseringslag wil maken om de partij een meer stabiele partij te maken. Maar daarbij vindt ze dat ze constant wordt tegengewerkt door het bestuur. Ondertussen zit de partij flink in de lift. In de peilingen staat de partij voor de komende verkiezingen op winst, en ook werd er tijdens de provinciale verkiezingen winst geboekt. Toch zou het bestuur er in maart op hebben aangedrongen om voor een rol in de oppositie te gaan.