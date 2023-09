Raadsleden te water voor gesprekken met ondernemers

Foto via Gemeenteraad Groningen

Een afvaardiging van gemeenteraadsreden stapte afgelopen woensdag aan boord van verschillende schepen voor gesprekken met ondernemers op en rond het Groninger water.

Jachtbouwers, scheepstimmerlieden, scheepslassers, sleepboten en waterbouwkundige aannemers kwamen voorbij. In verschillende groepjes op verschillende soorten boten bezochten raadsleden bedrijven in de Scandinavische havens, de Oostersluis en de containerterminal in Westerbroek.

Veel gehoorde zorgen tijdens de gesprekken gingen over de plannen voor woningbouw aan het water. “Projecten als Stadshavens, Suikerzijde, Meerstad en Scandinavische Havens gebruiken water als aansprekend decor”, aldus Willemien Onrust (Hunzetrans), de initiatiefnemer van het werkbezoek van de raad. De vele plannen voor wonen aan het water hebben voor onrust gezorgd bij de ondernemers. Hoe vinden wij als watergebonden ondernemers een plek?”

Harry Bouma, voorzitter van Bedrijvenvereniging-Zuidoost, denkt het wel te weten: “Wij denken dat er veel meer mogelijkheden zijn om op een goede manier gebruik te maken van wat het water ons biedt: vervoer over water ter bevoorrading van bedrijven in de binnenstad, bouwmaterialen voor de bouw van de Stadshavens om maar een paar voorbeelden te noemen.”