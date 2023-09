Qbuzz waarschuwt voor vertraging en rituitval door verkeersdrukte in Groningen

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bussen in Groningen kunnen vrijdagmiddag flink wat vertraging oplopen of zelfs uitvallen. Dat komt volgens Qbuzz door drukte in het verkeer.

Reizigers moeten rekening houden met vertraging van minimaal een kwartier. Soms komt het voor dat een busrit zelfs helemaal uitvalt.

De langste files staan vrijdagmiddag op de zuidelijke ringweg tussen knooppunt Julianaplein en Euvelgunne en op de noordelijke ringweg vanaf de verbinding tussen de N370 en de N355 richting het oosten. Ook op de Griffeweg en rondom de Sontweg en het Damsterdiep staat veel verkeer.

Qbuzz denkt dat de problemen rond 16.30 uur voorbij zullen zijn.