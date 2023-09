PvdA wil dat Groningse mbo’ers door gemeente geholpen worden bij aanvragen studiefinanciering

PvdA-raadslid Irene Huitema - Foto via PvdA Groningen

Een kwart van de mbo-studenten die recht hebben op op een aanvullende beurs maakt hier geen gebruik van. Doodzonde, stelt de PvdA-fractie in de Groninger gemeenteraad. De partij wil dat ouders en studenten worden ondersteund bij het aanvragen van studiefinanciering.

Volgens de PvdA hebben ongeveer vierduizend studenten in Groningen recht op een aanvullende beurs, terwijl ze er geen gebruik van maken. Hoewel de raadsfractie blij is dat DUO een campagne start om ouders en studenten beter in te lichten over de mogelijkheden van studiefinanciering, moet ook de gemeente meer doen om ouders en studenten te helpen.

“Het blijkt weer dat het aanvragen en op de hoogte blijven van de veranderingen van sociale voorzieningen veel te ingewikkeld is”, vertelt PvdA-raadslid Irene Huitema. “Daarom wil ik van het stadsbestuur weten of ambtenaren afdeling werk en inkomen altijd goed op de hoogte zijn van de steeds veranderende regels rondom studiefinanciering en inwoners dus altijd zo goed mogelijk kunnen helpen bij het doen van de aanvraag.”

De PvdA wil dat de gemeente er alles aan doet om beschikbare beurzen en giften bij de studenten terecht te laten komen. Huitema: “Dit is voor veel studenten geld wat goed van pas komt. Alles is op dit moment nog ontzettend duur, zo ook schoolkosten. Dat terwijl het hoofdgebouw van DUO in Groningen staat, op nog geen 5 minuten fietsen van het Noorderpoort en het Alfa-college.”