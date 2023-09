ProRail installeert nieuwe overwegbellen die zich qua volume aanpassen aan omgeving

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Spoorbeheerder ProRail gaat spoorwegovergangen de komende periode uitrusten met nieuwe overwegbellen. De nieuwe bellen luisteren naar de omgeving.

“Een overwegbel heeft een alarmfunctie”, laat ProRail weten. “Het is dus belangrijk dat de bel goed hoorbaar is. Maar bij het bepalen van de geluidssterkte van de bel willen we ook rekening houden met hinder voor de omgeving. Om aan beide punten te voldoen hebben we een nieuwe bel ontwikkeld. Deze past het volume aan, aan het omgevingsgeluid. Is er in de omgeving veel geluid, dan heeft de bel een normaal volume. Maar is er weinig geluid, dan zal de bel zachter klinken, maar nog wel die alarmfunctie hebben. Prettig dus in de nacht, als de meeste mensen liggen te slapen.”

Inmiddels hebben de eerste overwegen de nieuwe bellen. Andere spoorwegovergangen beschikken over bellen die qua volume handmatig ingesteld kunnen worden. De bedoeling is dat in de komende twaalf jaar elke overweg bellen heeft die zich qua geluid aan de omgeving aan kunnen passen.