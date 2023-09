ProRail gaat de strijd aan met herfstblaadjes: “Machinisten passen snelheid aan”

Foto: Rob Dammers - Deventer ICMm 4056-4066-4032 bij station, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66192410

Ondanks dat het komende dagen een beetje nazomer wordt, is de herfst toch echt begonnen. Spoorbeheerder ProRail probeert zich daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Om vertragingen door herfstbladeren te voorkomen worden er verschillende maatregelen genomen.

Als de bladeren van de bomen vallen, komen sommige bladeren op het spoor te liggen. Wanneer treinen hierover heen rijden, ontstaat er een soort moes. Door deze moes hebben treinwielen minder grip op de spoorstaaf. “Als bij deze gladheid een trein optrekt of afremt, dan slippen en blokkeren de treinwielen”, laat ProRail weten. “Het gevolg is dat de wielen over de spoorstaaf schuiven, waardoor schade ontstaat. Machinisten krijgen de opdracht om bij glad spoor hun snelheid aan te passen. Ze remmen eerder af, en trekken voorzichtiger op, waardoor hinder beperkt wordt.

Maar er worden ook andere maatregelen genomen. Zo worden er bijvoorbeeld geltreinen ingezet. In totaal hebben ProRail en NS twaalf treinen die een gel op het spoor kunnen smeren. Het gaat om de substantie Sandite, die uit zand, metaaldeeltjes en aardappelzetmeel bestaat. Met de gel worden de sporen minder glad. Van de twaalf treinen zijn er acht reguliere reizigerstreinen. Bij deze acht treinen zaten de afgelopen jaren zogeheten SGM’s. Deze sprinters rijden echter niet meer, waardoor dit jaar voor het eerst SLT-Sprinters zijn uitgerust met de installatie.