ProRail en Kamerleden willen flessenhals Meppel aanpakken, kabinet nog niet overtuigd

Foto Andor Heij. Station Meppel

Wekelijks zorgt de flessenhals bij Meppel voor zo’n negen uur aan vertraging voor treinreizigers. ProRail, de provincies en Kamerleden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur zijn allemaal overtuigd dat er actie noodzakelijk is. Het kabinet lijkt echter nog niet om.

Met de flessenhals wordt de spoorlijn van Meppel naar Zwolle bedoeld. Bij Meppel komen de spoorlijnen uit Groningen en Leeuwarden bij elkaar. Vanaf Meppel moet alles door een trechter heen om in Zwolle te komen. Te vaak zorgen sein- of wisselstoringen, of ongelukken op één van de vele spoorwegovergangen, dat het treinverkeer volledig stil komt te liggen.

70 Miljoen euro

Spoorbeheerder ProRail zou graag zien dat de situatie opgelost wordt omdat daarmee een echt knelpunt gaat verdwijnen. Ook Kamerleden, die zich vrijdag op Meppel lieten informeren over de situatie, willen dat. Voor het project is ongeveer 70 miljoen euro nodig, het kabinet heeft de slechts de helft van dit bedrag toegezegd. Daardoor kan maar de helft van het project worden uitgevoerd.

Vierde perron op Meppel

De bedoeling is dat met de 35 miljoen euro station Meppel aangepakt gaat worden. Het station krijgt een vierde perron waardoor het mogelijk wordt om intercity’s en stoptreinen van elkaar te scheiden. Met het geld dat voorlopig niet beschikbaar wordt gesteld wil ProRail de veertien spoorwegovergangen tussen Meppel en Zwolle vervangen door tunnels. Spoorwegovergangen zijn storingsgevoelig, en door verkeer en treinen van elkaar te scheiden, ontstaan er minder ongelukken.

Alle partijen zeggen zich sterk te blijven maken voor de situatie. De Kamerleden gaven vrijdag de tip aan de provinciebestuurders om nog veel meer gebruik te maken van de lobbymogelijkheden.