‘Prijzen in kantines RUG na de zomer fors verhoogd’

Cateraar Beijk heeft de prijzen in de kantines van de Rijksuniversiteit Groningen drastisch verhoogd, in een aantal gevallen met meer dan 40 procent. Dat meldt de Universiteitskrant.

Beijk stelt dat de prijsverhogingen noodzakelijk zijn omdat de cateraar verlies draait. Zo kostte een kopje vegasoep voor de zomer 1,25 euro, en nu 1,80 euro. De ‘luxe soep’ (met vlees) gaat van 1,80 naar 2,50 euro. Een broodje met beenham, tonijn en kipkerrie kostte eerder 3,75 euro, en nu een euro meer.

Beijk-directeur Fokko van der Velde geeft in het gesprek met de Ukrant toe dat de prijsverhogingen fors zijn, maar wel noodzakelijk. Beijk lijdt namelijk enkele tonnen verlies op het verzorgen van de catering bij de RUG. De inkoopprijzen zijn enorm gestegen, stelt Van der Velde. Bovendien is er sinds de coronacrisis minder bedrijvigheid in de gebouwen van de universiteit, en dus zijn er ook minder klanten.

Volgens de Beijk-directeur zitten er ook prijsverlagingen aan te komen, zoals van de gehaktbal, het bronwater en de energydrank. Ook wil hij naast de duurdere broodjes ook goedkopere sandwiches gaan verkopen.