Politie zoekt naar tips rond mogelijke vluchtauto en twee belangrijke getuigen rond explosies Herestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft vrijdagmiddag een getuigenoproep gedaan rond de explosies bij de beautysalon in de Herestraat van afgelopen dinsdag. Met name een donkerkleurige kleine auto en twee belangrijke getuigen wekten de belangstelling van de recherche.

Agenten zijn in de omgeving van het bedrijfspand bezig met een uitvoerig buurtonderzoek. De politie probeert zoveel mogelijk camerabeelden veilig te stellen van het incident.

Mogelijke vluchtauto

Met name een kleine donkerkleurige auto heeft de interesse gewekt van de politie. Deze auto is rondom het tijdstip van de explosies gezien in de Kleine Raamstraat. Deze auto zou met een behoorlijke snelheid zijn weggereden. Of de auto verband houdt met het incident, is op dit moment niet bekend, maar het zou kunnen gaan om een vluchtauto.

Belangrijke getuigen

De politie is daarnaast op zoek naar één of twee mogelijk belangrijke getuigen. Na de explosie zou een man zijn weggelopen, die iets zou hebben geroepen over de explosies. Het is niet duidelijk of deze man iets te maken heeft gehad met de explosies. Wel zou de man zijn aangesproken door een (jonge) vrouw. Volgens de politie is ook deze vrouw een belangrijke getuige.

De twee getuigen worden gevraagd zich te melden bij de politie. Dat geldt ook voor mensen met meer informatie over de eerder genoemde auto. Ook andere mensen met tips of camerabeelden zijn welkom, zo stelt de politie. Ook mensen in de (wijde) omgeving van de Herestraat en de Kleine Raamstraat met relevantie beelden van bijvoorbeeld een dashcam of deurbelcamera worden gevraagd deze te delen.

Bij het pand vonden dinsdagavond twee explosies plaatst. Daarbij vielen geen gewonden, maar was er wel flinke schade aan het bedrijfspand. Twee maanden terug vond er ook al een explosie plaats. Diverse media lieten toen al weten dat de explosies verband houden met een reeks incidenten en schietpartijen in Winschoten en Oude Pekela. Die zouden het resultaat zijn van een vete tussen twee families over drugs

Beelden, tips of andere informatie zijn welkom via de Opsporingstiplijn (0800-6070), Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of het tipformulier op de website van de politie.