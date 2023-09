Politie zoekt dader van overval op brillenzaak

Verdachte overval (beelden: 112 Groningen)

De politie is op zoek naar de dader van een overval op een brillenzaak aan de Grote Markt. De overval vond plaats in mei dit jaar. Maandagmiddag heeft de politie beelden vrijgegeven van de dader.

In de ochtend van 27 mei dit jaar wordt de brillenzaak overvallen door een man met een mes. Volgens de politie wordt de medewerkster van de zaak, onder bedreiging van een groot mes, gedwongen een vitrine te openen met daarin Cartier zonnebrillen. Ze moet meerdere brillen in een tas stoppen, waarna de verdachte er rond 9:45 uur vandoor gaat op de fiets in de richting van de Oude Ebbingestraat.

Verdachte

Volgens de politie gaat het om een Nederlandssprekende man van ongeveer 25 jaar. Hij is ongeveer 1.80 meter lang, heeft een normaal postuur en een donkere huidskleur. Tijdens de overval droeg de man een donkerkleurige jas met capuchon met op de linkerzijde van de jas een klein logo. Daarnaast droeg hij een donkere sportbroek, donkere sneakers en donkere handschoenen. Zijn gezicht was bedekt met een bivakmuts.

Videobeelden

De politie heeft videobeelden vrijgegeven, waarop je de verdachte ziet wegfietsen. Mensen die meer informatie hebben kunnen contact opnemen met de opsporingstiplijn van de politie op telefoonnummer 0800 60 70. Anoniem is de politie bereikbaar via Meld Misdaad Anoniem op 0800 60 70. Ook kan het tipformulier op deze website worden ingevuld.

Bekijk de beelden hier: