Politie zet speciaal onderzoeksteam op om reeks (gewelds)incidenten in Groningen te stoppen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie Noord-Nederland heeft een speciaal onderzoeksteam samengesteld rond de reeks geweldsincidenten van de afgelopen periode in Winschoten en de stad Groningen. Dat laat de dienst weten, nadat er in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw een explosie plaatsvond, dit keer bij een kapperszaak in Winschoten.

“De afgelopen tijd zijn er meerdere (gewelds)incidenten geweest in de provincie Groningen”, laat de politie dinsdagmiddag weten. “Dit geweld moet stoppen. (..) We zien dat er heftige geweldsincidenten plaatsvinden op plekken waarbij omstanders of omwonenden gevaar lopen. We vinden dat onacceptabel. Daarom zetten we een speciaal onderzoeksteam in met gespecialiseerde rechercheurs.”

De politie laat weten dat het gaat om een zogeheten ‘Team Grootschalige Opsporing’, wat samen met de recherche onderzoekt of er een verband is tussen de explosie in de Langestraat in Winschoten en andere geweldsincidenten in Winschoten, Oude Pekela en Groningen.

De explosie bij de kapperszaak in Winschoten van maandagnacht was de laatste van een reeks (gewelds)incidenten, die naar verluidt het gevolg zijn van een vete of bendeoorlog tussen twee groepen (drugs)criminelen. In de reeks aan incidenten hoort ook het drietal explosies bij een beautysalon aan de Herestraat. Deze zaak werd in juli al eens geraakt door een explosief en vorige week ontploften er twee brandbommen bij de beautysalon, die voor veel schade zorgden. De beautysalon werd woensdag voor drie maanden gesloten door burgemeester Koen Schuiling.

De politie laat weten dat tips rond het onderzoek naar de incidentenreeks nog steeds welkon zijn. Informatie delen kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Heb je camerabeelden dan kun je ook met die nummers bellen. Beelden uploaden kan ook via dit tipformulier. via onderstaand tipformulier of op politie.nl. Bellen met het Team Criminele Inlichtingen kan veilig en afgeschermd via 088 – 6617734.