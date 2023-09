Politie gaat de komende tijd controles uitvoeren op fatbikes met gashendel

Foto via Politie.nl

De politie gaat de komende periode vaker controles uitvoeren op fatbikes. Vrijdagavond vonden in de stad al de eerste controles plaats, waarbij de agenten vooral oog hadden voor de gashendel.

Een fatbike is een off-road fiets met grote banden. Standaard zit er geen gashendel op een fatbike, maar dit is wel toegestaan, zolang de hendel ondersteuning biedt tot maximaal 5 kilometer per uur. Een fatbike met een gashendel biedt voordelen omdat je op die manier eenvoudig snelheid kunt maken, waardoor je niet hoeft te trappen. Ook kun je de gashendel gebruiken om vanuit stilstand weg te rijden. Het probleem is echter dat de gashendels eventueel, bij bepaalde aanpassingen, ook meer energie kunnen leveren. Dit is niet toegestaan.

Op verschillende plekken in de stad werden er vrijdagavond drie fatbikes gecontroleerd. Daarbij werden geen afwijkingen geconstateerd. “Meer we zullen hier de komende tijd wel vaker op gaan controleren”, schrijft de politie op sociale media.