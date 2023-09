Platform GRAS: “Tijd voor gemeentelijke ongehoorzaamheid, we plaatsen de bruggen zelf wel terug”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is tijd voor gemeentelijke ongehoorzaamheid. Dat schrijft directeur Peter Michiel Schaap van platform GRAS in een open brief op LinkedIn: “We plaatsen de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug zelf wel terug.”

Afgelopen woensdag vergaderde de gemeenteraad over de voorkeurslocatie voor de nieuwe Paddepoelsterbrug. Uit de vergadering kon opgemaakt worden dat iedereen, van omwonenden tot wethouder, het liefst een lage en beweegbare brug wil. Rijkswaterstaat wil geen brug. Het huidige plan, met hellingbanen en een brug op tien meter hoogte, is een compromis. Voor het plan ligt ruim 8 miljoen euro op de plank, maar de wethouder liet woensdag weten dat dit bedrag bij lange na niet voldoende is. Het Rijk zal met de extra miljoenen over de brug moeten komen, maar of dit gaat gebeuren is onzeker.

“Als het geld wel komt, dan zitten we straks opgescheept met een wanstaltig groot ding”

“Dit is toch werkelijk waar niet te geloven”, schrijft Schaap. “Wederom zo’n eenzijdig op veiligheid aangevlogen dossier, hetgeen alle creativiteit meteen doodslaat en vanzelfsprekende of gewoon hele goede verrassende oplossingen blokkeert. Dit is gewoonweg een ziekte; een Nederlandse ziekte. Het wordt nog maller doordat die idiote focus op veiligheid ook nog eens de kosten gigantisch opdrijft. En mocht die 8 miljoen er op een of andere manier wél komen, dan zitten we straks opgescheept met een wanstaltig groot ding dat het aanzicht van het landschap alleen maar schaadt. Alleen maar verliezers dus.”

“Wat was er nou eigenlijk onveilig aan de oude situatie?”

“Werkelijk waar Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar zijn jullie in hemelsnaam mee bezig? Jarenlang al. En dan niet alleen bij deze brug, maar ook bij de Gerrit Krolbrug, die er inmiddels ook al een paar jaar uitligt. Met al die uren, en al die energie die nu al in het proces zit, hadden we al voor een periode van tien jaar al de loodsen kunnen betalen om ieder schip, varend over het Van Starkenborghkanaal, veilig langs iedere brug te leiden. En dan niet van die malle bruggen met idiote helingbanen, maar doodnormale bruggen. Daarbij aangetekend: wat was er nou eigenlijk onveilig aan de oude situatie? De brug(gen)? Nee. In beide gevallen was het een menselijke fout.”

“We plaatsen de bruggen zelf wel terug”

“Alle respect overigens voor de gemeente Groningen die er alles aan probeert te doen om de boel binnen Rijkswaterstaat en het ministerie in beweging te krijgen. Maar och, wat en schande is dit weer. Wat dat betreft zie ik nog steeds maar een mogelijkheid: gemeentelijke ongehoorzaamheid. We plaatsen die bruggen zelf wel terug. Zonder toestemming van die sectoraal denkende slakken van Rijkswaterstaat. Als we daar op moeten wachten, ligt die brug er in 2035 nog niet. En ook over de Gerrit Krolbrug heb ik mijn grote twijfels.”

“Ontwerpprijsvraag uitschrijven”

“En mochten we nog niet toe zijn aan gemeentelijke ongehoorzaamheid, is het dan een idee om bijvoorbeeld samen met het College van Rijksadviseurs een ontwerpprijsvraag uit te schrijven voor beide bruggen, waarin we op zoek gaan naar de beste oplossing, een waar zelfs Rijkswaterstaat mee kan leven? Zet ontwerpkracht in. Laat je verrassen en leg die Excel sheets vol veiligheidseisen even weg. Dat brengt ons uiteindelijk echt nergens.”

Platform GRAS

Platform GRAS is het architectuurcentrum voor en van Groningen. Het stimuleert en aanjaagt de kennis van en het debat over de gebouwde omgeving. Dit doet GRAS door middel van tentoonstellingen, lezingen, workshops, rondleidingen en andere evenementen. GRAS wil een onafhankelijk platform bieden waar ideeën kunnen rijpen, het gesprek gevoerd kan worden en (jong) talent een kans krijgt.