Plantenbak aan balkon vat vlam in Rivierenbuurt

Foto: 112 Groningen

De brandweer rukte aan het begin van de donderdagavond uit naar de Barestraat in de Rivierenbuurt voor een brand op een balkon.

Eenmaal ter plaatse bleek een plantenbak aan de balustrade van het balkon in brand te staan. De brandweer besloot om de plantenbak, die hoogstwaarschijnlijk door de felle zonneschijn is gaan smeulen, vanaf de straat te blussen.

Dat ging vrij snel, want na een straat bluswater viel de plantenbak brandend op de stoep onder het balkon. Na de blusactie kwam ook een hoogwerker ter plaatse om te controleren of het vuur volledig gedoofd was.