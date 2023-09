Plan van aanpak veiligheid FC Groningen ligt ‘op koers’

Foto: Arend Jan Wonink

In stadion Euroborg is woensdagavond een update gegeven over het plan van aanpak van de veiligheidsmaatregelen bij FC Groningen. In aanwezigheid van raadsleden, de voetbalclub en de supportersvereniging werden verschillende onderwerpen en vragen rondom het veiligheidsplan beantwoord.

Volgens de betrokken partijen, waartoe onder andere de gemeente en FC Groningen behoren, verloopt de samenwerking goed en ligt de realisatie van het plan van aanpak op hoofdlijnen op koers.

Scheiding Noordtribune

FC Groningen heeft al een aantal maatregelen kunnen doorvoeren. De club heeft zestig vrijwilligers weten te strikken. Twintig daarvan hebben aangegeven dat zij willen doorgroeien om steward te worden, waardoor de veiligheid in de Euroborg verbeterd moet worden. Zij zullen een opleiding volgen bij de KNVB. Ook is er geïnvesteerd in de kwaliteit van de huidige stewards.

Waar FC Groningen normaal gesproken ongeveer twintig stadionverboden per jaar heeft, werden er vorig seizoen maar liefst honderd uitgedeeld. De club blijft zich richten op dadergerichte aanpak, waardoor het grootste deel van de supporters niet gestraft hoeft te worden door collectieve straffen. Daarnaast heeft FC Groningen vanaf september een veiligheidscoördinator in dienst.

Wie op de Noordtribune staat, weet dat tijdens dit seizoen de trappen vrij moeten blijven. De club is tevreden over de uitvoering hiervan. Een belangrijke maatregel die nog moet worden uitgevoerd, is de scheiding van de eerste en tweede ring van de Noordtribune, waar de meest fanatieke supporters zitten. Momenteel kunnen supporters die op de tweede ring zitten, plaatsnemen op de tribune beneden. De partijen kijken of dit al in de aankomende winterstop mogelijk is, ondanks de kanttekening dat dit qua planning en uitvoering zeer lastig is.

FC Groningen gaat ook kijken naar het koppelen van de ID-kaart aan de seizoenkaart. Hierdoor is het altijd duidelijk wiens kaart gebruikt wordt voor de wedstrijden. Op deze manier kan er aan dadergerichte aanpak gedaan worden.

Aanvullende regelgeving

De betrokken partijen zijn ook bezig met het aanpassen en aanvullen van regelgeving. Zo is er al een vergunningsplicht gekomen in veel gemeentes, waardoor voor elke voetbalwedstrijd een vergunning verleend moet worden. De gemeente Groningen moet dit besluit nog nemen.

Daarnaast wordt gekeken naar de inzet van stadionomgevingsverboden en regelgeving voor mensen die wedstrijden verstoren. Dit gaat onder andere over het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Vanuit politiek Den Haag wordt ook gestart met een pilot digitale meldplicht. Hierbij moeten mensen met een stadionverbod zich via een app melden op een wedstrijddag. Ze mogen dan niet in en rondom het stadion zijn. De gemeente Groningen is momenteel geen onderdeel van de pilot, maar heeft het ministerie gevraagd of dit alsnog kan.