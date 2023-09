Pianist Andrei Makarov uit Stad krijgt vijfduizend euro van gemeente om in Italië ‘de meester’ te ontmoeten

Foto: Erik Brand (Gemeente Groningen)

Andrei Makarov heeft maandagmiddag de beurs van het Andrea Elkenbrachtfonds in de wacht gesleept. Daarmee kan de pianist uit Stad in het Italiaanse Imola gaan studeren bij de internationaal gelauwerde pianist Enrico Pace.

Wethouder Kirsten de Wrede reikte de prijs, een cheque ter waarde van vijfduizend euro, maandagmiddag uit aan Makarov tijdens de opening van het nieuwe schooljaar van het Prins Claus Conservatorium.

Met de beurs uit het Andrea Elkenbrachtfonds krijgen afgestudeerden uit de klassieke en moderne muziek in de gemeente de mogelijkheid mee te doen aan een vervolgopleiding in het buitenland. Makarov auditeerde daarvoor bij Enrico Pace aan de Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro” (‘Maak kennis met de Meester’) en is daar aangenomen.

Makarov maakt al sinds zijn jonge jaren furore in de wereld van de klassieke muziek. De pianist won in 2015, op dertienjarige leeftijd, het Prinses Christina Concours. Drie jaar later won Makarov ook de nationale Steinway Competitie en sleepte daarnaast nog tal van prijzen in de wacht. Makarov studeerde onlangs cum laude af met een 10 voor zijn eindexamenconcert.