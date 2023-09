Patiëntenvereniging vruchtbaarheidsproblemen deelt pluim uit aan MartiniZiekenhuis

Foto: Tima Miroshnichenko via Pexels

De afdeling Gynaecologie en Verloskunde van het Martini Ziekenhuis heeft de Pluim ontvangen van Freya, de patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek.

Freya deelt de Pluim eens in de twee jaar uit aan klinieken met goede fertiliteitszorg. Volgens het ziekenhuis krijgt het de erkenning voor de persoonlijke benadering die het ziekenhuis heeft voor haar patiënten met vruchtbaarheidsproblemen.

Janna Munster, gynaecoloog in het Martini Ziekenhuis, reageert opgetogen op de toekenning van de Pluim: “Al jaren werken we aan de beste fertiliteitszorg; betrokken en dicht bij de patiënt. Het is een enorme waardering dat we van de landelijke patiëntenvereniging nu deze Pluim gekregen hebben.”

De toegekende Pluim geldt voor de periode tot en met volgend jaar. Daarna moet het ziekenhuis gewoon weer opnieuw aan de slag om de erkenning te krijgen of te behouden.